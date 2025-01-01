Drei Leichen im Fluss: Miamis blutiger Drogenkrieg | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
Ein Bergungsspezialist findet in den 1980ern die Leichen von drei Drogendealern in einem Fluss. Die Ermittlungen wirken anfangs ergebnislos. Doch FBI-Agenten stoßen auf eine düstere Verbindung zum internationalen Drogenhandel und haben den Verdacht, dass eine Gruppe von Polizisten vom Miami Police Department in illegale Drogenrazzien verwickelt sein könnte. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16