Durst
81 Min.Ab 12
81 Min.Ab 12
Durst
Die junge Tänzerin Rut hat einen Liebhaber, der ihr Vater sein könnte. Eines Tages steht plötzlich Raouls Ehefrau vor der Tür, und Rut erfährt, dass er auch Kinder hat. Die Affäre geht dennoch einfach weiter. Als Rut von Raoul schwanger wird, zwingt ihr Vater sie jedoch zur Abtreibung. Schließlich heiratet die verzweifelte Frau den Archäologen Bertil. Jahre später, als sie mit ihrem Mann im Zug durchs Nachkriegseuropa reist, wird sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert ...
Genre:Drama
Produktion:SE, 1949
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH