Ein Engel auf Erden
88 Min.Ab 0
88 Min.Ab 0
Ein Engel auf Erden
Eine junge Stewardess verliebt sich in den Rennfahrer Pierre. Doch der charmante Franzose plant bereits die Hochzeit mit der reichen Augusta. Als Pierre kurz vor der Zeremonie sitzengelassen wird, spielt er mit dem Gedanken, sich umzubringen. Pierres Schutzengel kann gerade noch sein Leben retten. Der Schutzengel, der aussieht wie die junge Stewardess, und Pierre verlieben sich. Doch auf einmal ist der Engel verschwunden. Liebeskomödie mit Romy Schneider, Henri Vidal und Jean-Paul Belmondo.
Altersfreigabe:
0