Ein Mann jagt sich selbst
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Der englische Industriemanager Harold Pelham sieht sich nach einem Autounfall plötzlich mit einem "Doppelgänger" konfrontiert: Harold "stirbt" zwar eigentlich auf dem Operationstisch, doch sein Alter Ego wird lebendig, ohne dass er zuerst davon weiß. Schnell muss er feststellen, dass das eine Ich seine zweite Hälfte ständig torpediert. Seine Karriere gerät völlig außer Kontrolle. Schließlich ergreift sein "Doppelgänger" auch noch Besitz von seinem Privatleben.
Genre:Thriller
Produktion:GB, 1970
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH