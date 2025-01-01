Ein perfektes Weihnachten
85 Min.Ab 6
Holly Maddux ist eine erfolgreiche Werbedesignerin, doch in Sachen Liebe läuft es bei ihr alles andere als perfekt. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit bleibt ihr Blick an einer Schaufensterpuppe hängen – dem Idealbild ihres Traummannes. Als sie eines Tages direkt vor diesem Schaufenster ausrutscht und sich den Kopf anschlägt, wird sie von einem charmanten Fremden aufgelesen, der der Puppe wie aus dem Gesicht geschnitten scheint. Was wie ein Weihnachtswunder beginnt, entwickelt sich schnell zu einer scheinbar perfekten Romanze. Holly ist hin und weg – doch je näher sie Bo, ihrem Retter, kommt, desto mehr beginnt sie zu zweifeln: Ist er wirklich der Richtige? Oder übersieht sie jemanden, der ihr viel näher steht und sie wirklich versteht?
Genre:Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2011
Copyrights:© 2025 PLAION PICTURES GmbH