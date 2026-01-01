Vor TV
Ein seltsames Paar
102 Min.Ab 12
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Vor TV
Ein seltsames Paar
Sportreporter Oscar Madison nimmt seinen besten Freund, den Fernsehredakteur Felix Unger - eben geschieden und akut selbstmordgefährdet -, in seiner Wohnung auf. Doch Streitereien sind vorprogrammiert, denn Felix' Reinlichkeitswahn und ausgeprägter Ordnungssinn gehen dem Schlamper Oscar schon bald gewaltig auf die Nerven. Als sich dann zwei hübsche Damen zum Abendessen ansagen, kommt es zwischen dem ungleichen und seltsamen Freundespaar zum heftigen Eklat.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1968
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.