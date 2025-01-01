Ein Zwilling ist nicht genug
91 Min.Ab 6
Ein Zwilling ist nicht genug
Katharina und Maria sind eineiige Zwillinge und ahnen nichts voneinander. Katharina ist alleinerziehende Mutter dreier Kinder, Maria eine erfolgreiche Bad-Designerin mit eigener Firma und einem Leben im Luxus. Als beide in einem Wellness-Hotel neue Energie tanken wollen, stehen sie plötzlich ihrem "Spiegelbild" gegenüber. Nachdem der erste Schock überwunden ist, wird ein folgenreicher Plan geschmiedet: Die Zwillinge wollen für vier Wochen die Rollen tauschen.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2004
6
