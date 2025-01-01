Einen Sommer lang
94 Min.Ab 6
Einen Sommer lang
Drama von Ingmar Bergman: Als die 17-jährige Maria mit ihrer ersten großen Liebe einen unvergesslichen Sommer auf den Schären verbringt, scheint ihr Glück perfekt. Doch ein tragischer Unfall reißt Henrik aus dem Leben und zerstört Marias Welt. Jahre später ist sie eine gefeierte Solotänzerin und mit dem Journalisten David zusammen. Als Henriks Tagebuch auftaucht, erlebt Maria die schönsten Stunden ihres Lebens noch einmal.
Genre:Drama
Produktion:SE, 1951
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH