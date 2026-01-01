Einmal Millionär sein
79 Min.Ab 0
Einmal Millionär sein
Heitere Komödie von Charles Crichton, die einen Oscar für das beste Drehbuch gewinnen konnte: Der biedere Wachmann Henry Holland hütet seit Jahren routiniert die Goldbarren auf dem Weg zur Bank von England. Hinter seiner braven Fassade lauert jedoch ein kriminelles Genie; in seinen Tagträumen hat er den perfekten Coup ausgeklügelt. Als sich die Gelegenheit bietet, will er gemeinsam mit seinem Nachbarn Alfred den größten Goldraub der britischen Geschichte durchführen ...
Genre:Comedy
Produktion:GB, 1951
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH