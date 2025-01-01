Elbphilharmonie: Geldschleuder oder Akustikwunder? | Doku
42 Min.Ab 12
42 Min.Ab 12
Elbphilharmonie: Geldschleuder oder Akustikwunder? | Doku
Die Elbphilharmonie ist Hamburgs neues Wahrzeichen. Ihre atemberaubende Gestaltung und eine sensationelle Akustik machen sie in jeder Hinsicht zum größten Konzerthaus der Welt. Doch der Weg zur Verwirklichung dieses architektonischen Traums erwies sich als Albtraum. So wurden geplante Bauzeit und ursprüngliches Budget um ein Vielfaches überzogen... -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
Genre:DOKUMENTATION
Altersfreigabe:
12