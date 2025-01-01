Endlich sind wir reich
80 Min.Ab 6
Charmante Komödie von Alfred Hitchcock: Das Ehepaar Fred und Emily Hill begibt sich auf Kosten eines reichen Onkels auf eine Weltreise, um dem tristen Alltag zu entfliehen. Auf ihrer Reise erleben sie viele Abenteuer und lernen neue Kulturen kennen. Doch währenddessen entfremden sie sich zusehends voneinander und fühlen sich zu anderen Menschen hingezogen, sodass ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt wird.
Genre:Drama
Produktion:GB, 1931
