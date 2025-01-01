Ephraim Kishon - Meister der Satire
Er ist einer der bedeutendsten und meistgelesenen Satiriker der Welt: Ephraim Kishon. Sein Leben gleicht beinahe selbst einem satirischen Roman. In Budapest unter dem Namen Ferenc Hoffmann in eine ungarisch-jüdische Familie geboren, überlebte er das Dritte Reich, indem er aus einem Lager floh. Doch auch nach seiner Flucht hatte er große Hürden zu überwinden: Um Israeli zu werden, musste er binnen eines Jahres in einem mühsamen Studium Hebräisch erlernen. Mit seinen Kurzgeschichten, in denen er mit viel Ironie die Bürokratie und Kleingeistigkeit des Alltags der Mittelklasse schilderte, feierte Ephraim Kishon große Erfolge. Der alltägliche Wahnsinn war die Quelle, aus der seine Schätze entsprangen. Dabei entblößte er gerne menschliche Charaktereigenschaften und Schwächen, nicht aber deren Trägerinnen und Träger. Damit wurde er zum gefeierten Bestsellerautor mit einer Gesamtauflage zu Lebzeiten von 43 Millionen verkauften Büchern, davon mehr als 30 Millionen allein in Deutschland.