Erdbeben im Paradies
90 Min.Ab 12
Die Medizinerin Dr. Sophie Heimbach wird von ihrer ehemaligen Mentorin Dr. Ursula Stein gebeten, für die Hilfsorganisation Mediziner ohne Grenzen in ein Erdbebengebiet nach Indonesien zu fliegen, um den dortigen Teamleiter - den talentierten Chirurgen Dr. Kreusler - zu überprüfen. Angeblich hat er Hilfsgüter veruntreut. Vor Ort müssen die beiden unter schwierigsten Bedingungen die medizinische Versorgung aufrechterhalten. Dann bebt die Erde erneut.
Genre:Drama, Abenteuer
Produktion:TH, 2014
Altersfreigabe:
