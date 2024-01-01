Erwartet nicht zu viel
7 Min. Ab 6
Erwartet nicht zu viel
Nachdem die Eltern des 13-jährigen Simon sich scheiden lassen, wird er zu einer Familientherapeutin geschickt. Aufgrund der Ereignisse flüchtet sich der Junge in ein fantastisches Szenario. Humorvoll, chaotisch und berührend – ein Kurzfilm über Familie, Träume und die Wahrheit dahinter. Gewinner des ATV2-Storytelling-Contests 2021 von Regisseurin und Autorin Mareike Färber.
Genre:Drama
6
