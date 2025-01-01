Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Es war Nacht in Rom

Es war Nacht in Rom

118 Min.Ab 12
Studiocanal118 Min.Ab 12
Studiocanal
Es war Nacht in Rom

Es war Nacht in Rom

Packendes Drama von Roberto Rossellini: Im Italien des Jahres 1943 entkommen drei alliierte Kriegsgefangene. Die Schwarzmarkthändlerin Esperia gewährt dem ungleichen Trio Unterschlupf in Rom. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Widerstandskämpfer Renato, schmiedet sie einen riskanten Plan zur Flucht der Männer. Ein Verräter gefährdet jedoch das Vorhaben und bringt alle in große Gefahr ...

Genre:
Drama, Krieg
Produktion:
IT, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH