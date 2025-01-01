Es war Nacht in Rom
118 Min.Ab 12
Es war Nacht in Rom
Packendes Drama von Roberto Rossellini: Im Italien des Jahres 1943 entkommen drei alliierte Kriegsgefangene. Die Schwarzmarkthändlerin Esperia gewährt dem ungleichen Trio Unterschlupf in Rom. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Widerstandskämpfer Renato, schmiedet sie einen riskanten Plan zur Flucht der Männer. Ein Verräter gefährdet jedoch das Vorhaben und bringt alle in große Gefahr ...
Genre:Drama, Krieg
Produktion:IT, 1960
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH