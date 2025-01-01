Event Horizon - Am Rande des Universums
92 Min.Ab 16
Man schreibt das Jahr 2040: Das Raumschiff "Event Horzion" verschwindet plötzlich im Weltall und wird erst nach sieben Jahren wieder von einem Aufklärungstrupp gefunden. Als die Mannschaft das Raumschiff betritt, scheint alles ausgestorben zu sein - keine Spur von Leben ist zu entdecken. Doch als sie immer tiefer in das Gewirr von Ebenen und Decks gelangt, macht sie eine Entdeckung, die jegliche Vorstellungskraft sprengt.
Genre:Science Fiction, Horror
Produktion:US, 1997
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.