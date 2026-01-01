Falcon Rising
101 Min.Ab 16
101 Min.Ab 16
Falcon Rising
Nahkampfspezialist und Ex US-Marine John „Falcon“ Chapman erledigte einst tödliche Aufträge für die Marines. Doch als er erfährt, dass seine Schwester in den Favelas von Rio De Janeiro einem brutalen Verbrechen zum Opfer fällt, setzt Falcon alles daran, um die Verantwortlichen aufzuspüren. Auf seinem Rachepfad gerät er in Kämpfe mit korrupten Polizisten, gefährlichen Drogendealern und der Yakuza.
Genre:Action, Abenteuer, Kampfsport, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film