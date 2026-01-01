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Faszination Marlin
20 Min.
Ab 12
20 Min.
Ab 12
Details
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Faszination Marlin
Die Fischerei auf die Marline der warmen Weltmeere gehört zu den teuersten Angelarten überhaupt.
Genre:
Spezial, Angeln
Produktion:
DE, 2024
Altersfreigabe:
12