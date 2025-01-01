Finstere Gassen
89 Min.Ab 12
Finstere Gassen
Im England der 1930er Jahre führt der skrupellose Pinkie Brown ein Schattendasein als Erpresser auf der Pferderennbahn. Als er seinen Rivalen Fred tötet, gerät sein kriminelles Imperium allerdings ins Wanken. Die Kellnerin Rose wird zur unfreiwilligen Zeugin, während Freds Freundin Ida auf eigene Faust Nachforschungen anstellt. In einem Netz aus Lügen und Gewalt schmiedet Pinkie einen perfiden Plan, um sein dunkles Geheimnis zu bewahren und Rose zum Schweigen zu bringen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 1948
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH