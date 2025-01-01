First Snow - Tödliche Prophezeiung
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
First Snow - Tödliche Prophezeiung
Während das Auto des aalglatten Verkäufers Jimmy (Guy Pearce) nach einer Panne in New Mexiko repariert wird, lässt er sich von Hellseher Vacaro (J.K. Simmons) die Zukunft vorhersagen. Als er erfährt, dass seine Karriere bald abheben soll, aber sein Leben beim ersten Schneefall vorbei ist, hält er Vacaro zunächst für einen billigen Betrüger. Tatsächlich verbessert sich seine Karriere schlagartig.
Genre:Drama, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film