Flexibel zum Fisch
13 Min.Ab 12
Der Plan von Daniel Wnendt und Timo Keibel war eigentlich einen Film über das Barschangeln mit Finesse Methoden wie das Carolina Rig, Texas Rig, Free Rig zu drehen. Doch das Wetter war anders als die Vorhersage: Anstatt Flaute gab es Sturm in den Niederlanden. Daher waren die beiden Angler flexibel, schnappten sich die schwersten Barschruten an Bord, klinkten Jig Spinner in den Karabiner und retteten den Angeltag. Die Raubfische spielten mit und schnappten sich die Kunstköder beim Raubfischangeln. Jigspinner sorgte an diesem Tag für eine große Überraschung am Ende des Angeltages. Flexibel zum Fisch zahlte sich für die beiden Angler aus.
