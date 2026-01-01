Florida on Tour - Teil II
41 Min.Ab 12
41 Min.Ab 12
Florida on Tour - Teil II
Nach dem die Redakteure die zahmen Tarpone an Robbies Pier ausgiebig gefüttert haben, reisen sie weiter auf die Florida Keys. Ihre erste Station ist ein Resort auf den Duck Keys. Unweit der Anlagen angeln sie auf Amberjack und Co. Wenig später geht es weiter nach Key West. Dort warten schon riesige Tarpone auf die Angler und fast unendlich viele Vergnügungen für alle anderen Mitreisenden.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG