Forellenangeln mit Ultralight-Jigs
2 Min.Ab 12
2 Min.Ab 12
Forellenangeln mit Ultralight-Jigs
Forellenangeln mit ultraleichtem Gerät macht vor allem eins: Mächtig viel Laune. Natürlich ist das Angeln am Forellenteich generell kein großer Kraftakt. Sowohl Spinnruten, Rollen und als auch Köder gehören eh zu den Leichtgewichten - verglichen mit der Angelei auf andere Räuber. Aber auch am Forellensee gibt es in puncto Tackle und Köderwahl große Unterschiede - zudem etliche Tricks und Methoden, um die Fische auf die Schuppen zu legen.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12