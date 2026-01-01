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Forellenangeln mit Ultralight-Jigs

Forellenangeln mit Ultralight-Jigs

2 Min.Ab 12
Just Fishing2 Min.Ab 12
Just Fishing
Forellenangeln mit Ultralight-Jigs

Forellenangeln mit Ultralight-Jigs

Forellenangeln mit ultraleichtem Gerät macht vor allem eins: Mächtig viel Laune. Natürlich ist das Angeln am Forellenteich generell kein großer Kraftakt. Sowohl Spinnruten, Rollen und als auch Köder gehören eh zu den Leichtgewichten - verglichen mit der Angelei auf andere Räuber. Aber auch am Forellensee gibt es in puncto Tackle und Köderwahl große Unterschiede - zudem etliche Tricks und Methoden, um die Fische auf die Schuppen zu legen.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2018
Altersfreigabe:
12