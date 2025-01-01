Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Frauen bei der Wehrmacht

24 Min.Ab 16
Tempora TV24 Min.Ab 16
Tempora TV
Frauen bei der Wehrmacht

Frauen bei der Wehrmacht

Die Dokumentation beschäftigt sich mit der Rolle der Frauen in der deutschen Wehrmacht.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH