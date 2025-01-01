From the Heart - Eine zweite Chance für die erste Liebe
87 Min.Ab 0
From the Heart - Eine zweite Chance für die erste Liebe
Nachdem sie ihre Familie und das Leben in der Gemeinschaft der Amish hinter sich gelassen hat, führt Kathy Yoder ein erfolgreiches Leben als Autorin in einer Großstadt. Ein Todesfall in der Verwandtschaft zwingt sie jedoch zur Rückkehr in ihr altes Leben. Sie trifft auf ihre erste große Liebe Isaac, für den sie immer noch Gefühle hat. Kathy muss sich entscheiden: Bleibt sie in der Stadt oder kehrt sie zu ihren Wurzeln zurück?
Genre:Romanze
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH