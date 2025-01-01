Für meine Kinder tu' ich alles
91 Min. Ab 12
Für meine Kinder tu' ich alles
Die finanziell angeschlagene Marie Rensberg zieht nach dem Tod ihres Ehemannes mit ihren drei Kindern aus ihrem schönen Haus in eine kleine Wohnung in einem heruntergekommenen Plattenbaubezirk um. Dort lernt sie ihre Nachbarinnen Rana, Sonja und Valeska kennen, die als Prostituierte arbeiten. Als das Geld für die Klassenfahrt ihres Sohnes fehlt, kommt Marie eine Idee ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 2009
