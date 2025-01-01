Gefühl und Verführung
114 Min.Ab 12
Gefühl und Verführung
Nach dem Selbstmord ihrer Mutter reist die 19-jährige Amerikanerin Lucy in eine toskanische Künstlerkolonie. Aus alten Tagebuchaufzeichnungen der Mutter hat sie von ihrem leiblichen Vater erfahren. Lucy hat aber auch die Hoffnung, hier ihre Jugendliebe Niccolo wiederzutreffen. In der Künstlervilla von Diana und Ian, alte Freunde der Mutter, bekommt Lucy ein Zimmer.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH