Ginger Snaps – Das Biest in Dir
109 Min.Ab 18
Die beiden Schwestern Ginger und Brigitte sind beste Freundinnen. Ihr gemeinsames Hobby, brutale Morde nachzustellen und anschließend zu fotografieren, schweißt sie noch mehr zusammen. In der Schule gelten die beiden als Außenseiter. Ihr Hang zum Morbiden wird für die zwei jedoch schon bald blutige Realität. Ginger wird in einer Vollmondnacht von einer mysteriösen Bestie angefallen und entwickelt daraufhin einen merkwürdig starken Appetit auf Lebendiges.
Genre:Horror, Thriller
Copyrights:© Moviesphere