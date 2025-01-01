Haben sie ihre eigene Mutter ermordet? | True Crime Doku
Am 10. Januar um 22:30 Uhr geht in der Notrufzentrale von Mississauga, Ontario ein Notruf ein. Zwei Mädchen haben ihre Mutter reglos in der Badewanne aufgefunden. Den Einsatzkräften vor Ort bleibt nichts anderes übrig, als den Tod festzustellen. Die Ermittlungen kommen zu dem Schluss, dass das Ertrinken der Mutter ein tragischer Abschluss einer Alkoholsucht war. Doch nach einem Jahr tauchen neue Beweise und Aussagen auf, die die Unfalltheorie anzweifeln lassen. Für Verbrecher ist Wasser der perfekte Komplize für das perfekte Verbrechen: Es löscht aus, absorbiert und trägt die Körper fort, verbirgt Waffen und wäscht Beweise weg. Für Ermittler ist Wasser ein gerissener Gegner. Es gesteht nie und zwingt die Ermittler dazu, außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrheit herauszufinden.