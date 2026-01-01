Hamburger Hill
110 Min.Ab 16
Die Bravo-Kompanie hat den Auftrag, Höhe 937 im A-Shau-Tal einzunehmen. Unter den Screaming Eagles sind auch 14 Neulinge. Sergeant Frantz versucht mithilfe seines Sanitätsoffiziers Doc Johnson die Neulinge in die Besonderheiten des Dschungelkampfes einzuweisen. Die Soldaten werden ins Kampfgebiet geflogen, während in der Heimat studentische Friedensbewegungen den Krieg in Vietnam, und damit auch die Soldaten, verdammen.
Genre:Krieg, Historisches Drama, Action, Thriller
Copyrights:© 1987 RKO Pictures, Inc. All Rights Reserved.