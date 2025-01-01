Happy Gilmore - Ein Champ zum Verlieben
89 Min.Ab 6
Der erfolglose Eishockeyspieler Happy Gilmore entdeckt durch Zufall, dass er Talent fürs Golfspielen hat. Diese Begabung kommt ihm gerade recht, denn das Haus seiner Großmutter steht kurz vor der Pfändung und mit dem Sieg des jährlichen Golfturniers könnte er das Haus zurückkaufen. Doch so einfach ist das nicht, denn ausgerechnet Happys Erzfeind, der Golfprofi Shooter McGavin, droht ihm, das Haus abzureißen ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1996
