Havoc
86 Min.Ab 16
Eine Gruppe Jugendlicher aus Los Angeles' Nobelviertel Pacific Palisades hat ihr verwöhntes Vorstadtleben satt und begibt sich vom reichen Stadtteil ins arme Ghettho. Sie bilden sie ein, so ein "reales Leben" führen zu können - im Gegensatz zum heuchlerischen Dasein ihrer reichen Eltern. Doch im wahren Ghetto gelten andere Regeln. Die beiden verwöhnten Mädchen Allison und Emily sind hier nicht willkommen und finden sich in einem Sumpf voller Drogen und Gewalt wieder.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
