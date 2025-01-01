Zum Inhalt springenBarrierefrei
He-Man und She-Ra: Weihnachten auf Eternia

45 Min.Ab 12
NBCUniversal45 Min.Ab 12
NBCUniversal
He-Man und She-Ra: Weihnachten auf Eternia

Den Bewohnern des Planeten Eternia ist der Weihnachtsbrauch völlig fremd. Das ändert sich, als zwei Erdenkinder auf dem Himmelskörper landen und weihnachtliche Stimmung verbreiten. Hordes-Prime, der Bösewicht Eternias, sieht sich durch die Kinder in seiner Macht bedroht und befiehlt deren Entführung.

Genre:
Feiertag, Spezial, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.