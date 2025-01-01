Heaven
93 Min.Ab 12
Nach einer Bomben-Explosion in Turin, bei der vier Menschen ums Leben kommen, wird die Britin Philippa festgenommen. Die Englischlehrerin gesteht die Tat. Philippas Ziel war jedoch ein berüchtigter Drogenboss, der für den Tod ihres Mannes verantwortlich ist. Nur der junge Carabinieri Filippo glaubt der Engländerin. Gemeinsam gelingt ihnen die Flucht, und Philippa hofft, ihre Rachepläne mit Filippos Hilfe fortsetzen zu können. Thriller von Tom Tykwer, mit Cate Blanchett und Giovanni Ribisi.
Altersfreigabe:
12