Heavenly Sword
Das himmlische Schwert wurde einst von einer göttlichen Macht geschaffen, um den bösen Kriegsherren Raven Lord zu bekämpfen. Allerdings ist es mit einem Zauber belegt, der dafür sorgt, dass es jeden menschlichen Träger nach einiger Zeit tötet. Im Glauben daran, auserwählt zu sein, das Schwert dennoch führen zu können, nutzt es Nariko im Kampf gegen eine feindliche Armee. Doch nachdem sie feststellt, sich diesbezüglich geirrt zu haben, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Genre:Animation, Fantasie
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH