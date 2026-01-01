Hochgefühl mit Bodenhaftung - Serfaus Fiss Ladis
48 Min.Ab 0
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Hochgefühl mit Bodenhaftung - Serfaus Fiss Ladis
Auf einem 1.400 Meter hohen Plateau liegen die Dörfer Serfaus, Fiss und Ladis. Schon die Römer machten hier Halt, und Kaiser und Adelige suchten Heilung an der Sauerbrunnquelle. So kamen Tourismus und Wohlstand in die Region. Auf dem Logenplatz hoch über dem Inn lässt es sich leben. Die Menschen hier bewahren nicht nur ihre Heimat, sie gestalten sie, ohne die Bodenhaftung zu verlieren.
Altersfreigabe:
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