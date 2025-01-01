Hurricane
115 Min.Ab 12
Samoa, 1920: Auf der Krönungsfeier des Häuptlingssohnes Matangi verliebt sich die Gouverneurstochter Charlotte in den Eingeborenen. Dieser will aus Liebe zu ihr seine für ihn bestimmte Braut Moana verlassen. Doch Charlottes Vater - Captain Bruckner - plant, seine Tochter mit seinem Adjutanten zu verheiraten und lässt Matangi unter einem Vorwand festnehmen. Charlotte aber befreit ihren Geliebten und flieht mit ihm in einem Rettungsboot - da kommt ein schrecklicher Orkan auf.
Genre:Romanze
Produktion:US, 1978
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH