Hustlers
107 Min.Ab 12
Jennifer Lopez raubt in einem Stripclub wohlhabende Wall-Street-Haie aus: Weil sie den Unterhalt für sich um ihre Großmutter bestreiten muss, beschließt Destiny als Stripperin zu arbeiten. Ramona ist schon lange in dem Geschäft und nimmt sich der jungen Frau an. Doch die Finanzkrise trifft ihre Branche hart - und so lässt sich Ramona etwas einfallen, um sich und ihre Schützlinge über Wasser zu halten. Die attraktiven Damen setzen ihre Kunden unter Drogen und bestehlen sie.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2019
12
