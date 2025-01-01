Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ice - Der Tag, an dem die Welt erfriert

179 Min.Ab 12
Planet Movies179 Min.Ab 12
Es herrscht die größte Energiekrise aller Zeiten, als Umweltwissenschaftler Thom Archer (Richard Roxburgh, Mission Impossible 2) aufdeckt, dass Ölbohrungen in der Arktisdas grönländische Eis zum Schmelzen bringen. Auf einer Reise in die Arktis wird er Zeuge einer drohenden Katastrophe, welche die die Temperaturen weltweit rapide sinken lässt. Ist es schon zu spät, die Katastrophe zu verhindern?

Genre:
Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film