Ice Pilots: Probleme mit den Behörden
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Ice Pilots: Probleme mit den Behörden
Hoher Besuch bei Buffalo Airways: Der kanadische Premierminister persönlich kommt nach Yellowstone, um die betagten Maschinen der Airline zu bewundern – eine große Ehre für Unternehmensgründer Joe und die gesamte Crew. Leider ist die Freude nur von kurzer Dauer, denn wenig später schneit die Transportbehörde am Firmensitz vorbei und nimmt alles haarklein unter die Lupe. Als die Inspektoren schließlich drohen, den Betrieb der Fluggesellschaft einzustellen, ist für Joe endgültig das Maß voll...
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12