Ich Chef Du nix

90 Min.Ab 6
ATV 290 Min.Ab 6
ATV 2
Mehmet möchte unbedingt seine Freundin Leyla heiraten - doch ohne Job keine Leyla. Da trifft es sich gut, dass der liebenswerte Taugenichts dem wohlhabenden, geldsüchtigen und intriganten Chef eines großen Waschmaschinenherstellers über den Weg läuft. Gerold spekuliert an der Börse gegen sein eigenes Unternehmen und plant dessen Bankrott. Zu diesem Zweck macht er den nächstbesten Trottel zum Vorstandsvorsitzenden: Mehmet!

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© SAT.1 emotions