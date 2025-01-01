Ich - Einfach unverbesserlich 3
87 Min.Ab 0
Ich - Einfach unverbesserlich 3
Computeranimierte Filmkomödie: Ex-Bösewicht Gru und seine Frau Lucy machen Jagd auf den Super-Schurken Balthazar Bratt, der einen gewaltigen rosa Diamanten stehlen will. Währenddessen bekommt Gru unerwarteten Besuch von seinem Zwillingsbruder Dru. Beide Brüder haben anfangs große Differenzen, müssen sich jedoch letztlich zusammenraufen, um Bratt zu stoppen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2017
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH