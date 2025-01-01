Im Schatten das Licht
118 Min.Ab 6
118 Min.Ab 6
Im Schatten das Licht
"Im Schatten das Licht" - eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jojo Moyes: Vor acht Monaten erlebte Natasha eine harte Trennung und stand urplötzlich vor den Trümmern ihrer Ehe. Gerade als sie wieder zurück in den Alltag findet, mischt das Schicksal die Karten noch einmal neu. Ihr Ex-Mann Mac steht aus heiterem Himmel vor der Tür und auch Sarah, eine 14-jährige Pferdeliebhaberin, die mit dem Schlaganfall ihres Opas zu kämpfen hat, tritt unverhofft in ihr Leben ...
Genre:Spezial, Drama
Produktion:BE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH