Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen
89 Min.Ab 16
An einem abgelegenen Flussufer wird ein Mann erschlagen. Noch in derselben Nacht erscheint eine junge Frau bei der Polizei und gesteht den Mord. Für die forensische Psychologin Karla Eckhardt ist die geständige Täterin kein unbeschriebenes Blatt. Vor zwei Jahren hat sie Anna Lobrecht in einem Gutachten als zwanghafte Lügnerin eingestuft. Gut möglich, dass Lobrecht auch diesmal nicht die volle Wahrheit spricht. Noch ehe sich Eckhardt versieht, wird sie in ein gefährliches Katz- und Mausspiel verstrickt, an dessen Ende es nur Verlierer zu geben scheint.
