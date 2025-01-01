Zum Inhalt springenBarrierefrei
In einem Land vor unserer Zeit V – Die geheimnisvolle Insel

71 Min.Ab 0
71 Min.Ab 0
NBCUniversal
Im großen Tal sind alle Bäume und Sträucher von einer Horde Heuschrecken komplett kahl gefressen worden. Auch die Umgebung um das Tal ist von dem Kahlschlag betroffen. Um etwas zu Essen zu finden, müssen die Dinosaurier auf eine lange Reise gehen.

Genre:
Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.