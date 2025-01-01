Inkubus - Stell dich deinem Dämon
Inkubus - Stell dich deinem Dämon
Inkubus erzählt die Geschichte einer Skelettbesatzung, die die letzte Schicht in einer bald abgerissenen Polizeistation leistet. Die Nacht nimmt eine grausame Wendung, als der Dämon Inkubus seelenruhig mit dem abgetrennten Kopf eines ermordeten Mädchens in der Hand die Station betritt. Inkubus spielt mit der Besatzung, lässt sich zügeln und beginnt, stolz seine Litanei von Verbrechen zu gestehen, von denen einige bis ins Mittelalter zurückreichen. Warum? Inkubus hat noch eine Rechnung mit dem einen Detektiv offen, der ihn vor dreizehn Jahren fast weggesteckt hätte. Zu ihrer Bestürzung werden die Cops schnell zu Schachfiguren in Inkubus' brutaler Krönung aus Mord, Blut und Chaos. Sie erkennen schließlich, dass es seine Welt ist, sie sterben nur in ihr.