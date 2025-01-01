Ip Man 3
Hong Kong, 1959: Wing Chun-Großmeister Ip Man führt ein zurückgezogenes Leben. Doch als eine Bande brutaler Gangster Angst und Schrecken verbreitet, kann er nicht tatenlos zusehen.
Ip Man 3 - Der Kampf der Gerechtigkeit
Wenn du Lust auf fliegende Fäuste und kraftvolle Tritte hast, dann bist du hier genau richtig. Ip Man 3 mit Martial Arts Superstar Donnie Yen auf Joyn ist ein echter Action-Leckerbissen. Ein Muss, nicht nur für Fans von chinesischen Kung-Fu-Filmen. Der dritte Teil überzeugt, neben seinen halsbrecherischen Stunts und Kampfkunst-Choreographien, mit starken Schauspielern und einer großen Portion Gefühl. Selbst Skandalboxer Mike Tyson gibt in diesem Film eine gute Figur ab.
Hongkong 1959: Der legendäre Wing Chun Großmeister Ip Man, führt zusammen mit seiner Frau Wing-Sing und seinem jüngsten Sohn Ip Ching ein beschauliches Leben. Sein ältester Sohn ist für sein Studium weggezogen. Der Alltag der Familie wird allerdings durch das habgierige Treiben des Amerikaners Frank, gespielt von Mike Tyson, durcheinander gebracht. Zusammen mit einer Gruppe Kleinkrimineller will Frank das Grundstück, auf dem sich Ip Chings Schule befindet, unter den Nagel reißen.
Zudem will der ehrgeizige und äußerst talentierte Wing Chun Meister Cheung Tin-zhi, gespielt von Zhang Jin, eine eigene Wing Chun Schule eröffnen. Da ihm das nötige Geld fehlt, unterstützt er Frank und seine Handlanger. Sein Ziel ist es, Ip Man um den Titel des Wing Chun Großmeister herauszufordern und selbst berühmt zu werden.
Ip Man hat aber in der Zwischenzeit ganz andere Probleme: Da seine Frau Wing-Sing, dargestellt von Lynn Hung, schwer erkrankt, ist es seine Priorität, so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen.
Die chinesische Kultfilmreihe
Auch im dritten Teil glänzt der chinesische Superstar Donnie Yen in seiner Paraderolle als Ip Man. Während sich die ersten beiden Filme der vierteiligen chinesischen Reihe noch weitestgehend mit dem Aufstieg und der Entwicklung von Ip Mans eigenem Wing Chun Kampfstil befasst haben, ist Ip Man 3 etwas persönlicher geworden. Neben der Kampfkunst ist hier nämlich auch die Familie im Fokus. Unter der Regie von Wilson Yip entstand somit ein emotionaler Film, der aber dennoch mit großartigen Kampfszenen begeistert.
Auch im dritten Teil ist Donnie Yen das Herz und die Seele des Films. Insgesamt hat der chinesische Schauspieler die Rolle des ikonischen Wing Chun Meisters viermal verkörpert. Neben seinen großartigen Kampfsportfähigkeiten, schafft er es auch, den überlebensgroßen Lehrmeister mit Emotionen und Leben zu füllen. Die Filmreihe orientiert sich grob an den wichtigsten biografischen Ereignissen Ip Mans. Allerdings nimmt sich Regisseur Wilson Yip auch immer wieder einige Freiheiten heraus, um die Ereignisse actionreich erzählen zu können.
Der große Lehrmeister von Bruce Lee
Der berühmteste Schüler von Ip Man ist allen Kampfsportfans ein Begriff: die Action-Ikone Bruce Lee. Er wurde in jungen Jahren von Ip in der Kung-Fu Richtung Wing Chun ausgebildet. Bruce Lee nutzte im Laufe seiner erfolgreichen Karriere in den USA zahlreiche Techniken, die er von Ip gelernt hatte. Ip Man selbst lebte ein weniger glamouröses Dasein. Auch sind wenige Fotos oder Filmaufnahmen von ihm überliefert. Aber sein Einfluss auf die Kung-Fu Unterart ist ungebrochen. Wing Chung gilt heute noch als einer der bedeutendsten Kung-Fu-Stile weltweit und wird von zahlreichen Menschen aktiv praktiziert.
