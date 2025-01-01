Irene
97 Min.Ab 12
Irene
Die in Paris lebende Irene hat alles, um glücklich zu sein. Sie ist eine attraktive aber etwas unbeholfene 30-jährige Juristin. Doch in ihrem Liebesleben folgt ein Fehlschlag dem anderen. Entweder der Mann ist verheiratet und will seine Frau nicht verlassen, oder er wurde gerade ins Ausland versetzt. Auch ihre Eltern fragen sie ständig, ob es nicht einen Mann in ihrem Leben gibt. Als sie ihre Wohnung renovieren lässt, trifft sie auf einen Maler.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe: 12
12
