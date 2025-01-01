Ist ja irre - Diese strammen Polizisten
84 Min.Ab 6
Ist ja irre - Diese strammen Polizisten
Teil vier der "Carry on"-Reihe von Gerald Thomas: Nachdem die Belegschaft einer Polizeistation in London krankheitsbedingt ausfällt, muss sich Frank Wilkins etwas einfallen lassen. Kurzerhand rekrutiert er Nachschub aus der Polizeischule und holt sich damit jede Menge Ärger ins Haus. Der Polizeinachwuchs besticht nämlich mehr durch Übereifer als durch Können, und so versucht Frank, das Schlimmste zu verhindern. Schließlich hat sein Vorgesetzter bereits ein wachsames Auge auf ihn.
Genre:Comedy
Produktion:GB, 1960
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH