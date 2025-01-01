Jack & Jill gegen den Rest der Welt
88 Min.Ab 0
88 Min.Ab 0
Jack & Jill gegen den Rest der Welt
Der junge, attraktive New Yorker Werbefachmann Jack ist erfolgreich und gewissenhaft, aber extrem gelangweilt. Bis er das Model Jill bei der Produktion eines Werbespots trifft. Die beiden könnten nicht gegensätzlicher sein, und werden prompt ein Paar. Schon bald ziehen sie zusammen. Allerdings sorgt Jills Freigeist für einige Spannungen, besonders als sie einige Tage verschwindet.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film